Тренер «Тоттенхэма» Стеллини рассказал, как игроки реагируют на отсутствие Конте

Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини поделился мнением об отсутствии главного тренера Антонио Конте, который лечится в Италии после операции по удалению желчного пузыря.

«Они сосредоточены. В этом аспекте я чувствую себя очень хорошо и комфортно, когда я чувствую, что они берут на себя больше ответственности, потому что Антонио здесь нет. Они также заботятся обо мне, потому что мои отношения с ними особенные, как и у каждого помощника тренера», — цитирует Стеллини Sky Sports.

Под руководством Стеллини команда одержала две победы в этом сезоне — в матчах с «Марселем» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0).