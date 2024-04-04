Тренера «Бернли» Компани обвинили в неподобающем поведении во время матча с «Челси»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани обвинен Футбольной ассоциацией Англии (FA) в неподобающем поведении в матче 30-го тура АПЛ с «Челси» (2:2), в котором он был удален со стадиона.

«Действия тренера примерно на 40-й минуте были неподобающими и/или оскорбительными по отношению к официальному лицу матча и ставили под сомнение его честность», — цитирует заявление Футбольной ассоциации Англии BBC.

Бельгийский тренер был удален за споры с главным арбитром матча Дарреном Инглэндом, показавшим красную карточку защитнику «Бернли» Лорансу Ассиньону.

На данный момент команда Компани занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.