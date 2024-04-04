Почеттино объяснил, какого поведения на поле ожидает от игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, какого поведения на поле ожидает от игроков команды.

«Если мы хотим побеждать и соответствовать стандартам «Челси», нужно во многом вести себя иначе. Нужно быть собранными, проявлять больше агрессии. Не прятаться за спину соперника и всегда просить мяч. Возможно, у нас не так много шансов забить, но мы должны быть сильными. Чтобы выигрывать матчи, важно не только владеть мячом», — цитирует Почеттино BBC.