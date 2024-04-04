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4 апреля, 20:31

Почеттино объяснил, какого поведения на поле ожидает от игроков «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, какого поведения на поле ожидает от игроков команды.

«Если мы хотим побеждать и соответствовать стандартам «Челси», нужно во многом вести себя иначе. Нужно быть собранными, проявлять больше агрессии. Не прятаться за спину соперника и всегда просить мяч. Возможно, у нас не так много шансов забить, но мы должны быть сильными. Чтобы выигрывать матчи, важно не только владеть мячом», — цитирует Почеттино BBC.

«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. 4 апреля команда сыграет с «Манчестер Юнайтед». Начало — в 22.15 мск.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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