«Челси» сыграет с «Бернли» в чемпионате Англии 4 апреля 2024 года

«Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футбол в четверг, 4 апреля. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Ключевые события матча АПЛ будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

«Ливерпуль» набрал 67 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» с 17 баллами располагается на последней, 20-й строчке чемпионата Англии.

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