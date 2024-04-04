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4 апреля, 20:00

«Ливерпуль» — «Шеффилд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Челси» сыграет с «Бернли» в чемпионате Англии 4 апреля 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;.
Фото AFP
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«Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футбол в четверг, 4 апреля. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Ключевые события матча АПЛ будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

«Ливерпуль» набрал 67 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» с 17 баллами располагается на последней, 20-й строчке чемпионата Англии.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Шеффилд Юнайтед
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