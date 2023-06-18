Тухель убедил Уокера перейти в «Баварию»

Сегодня, 18:32
«Бавария» планирует этим летом купить защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель убедил игрока покинуть «Ман Сити» и перейти в «Баварию».
Клубы пока не договорились, но все стороны настроены оптимистично.
В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за команду во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Он выступает за «горожан» с 2017 года.