Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:02

Убытки «Эвертона» за последние 4 года превысили 454,43 миллиона евро, клуб может быть наказан

Виктория Кравченко
Telegram Дзен


«Эвертон» может попасть под санкции Премьер-лиги после публикации отчетов. Убытки клуба за последние четыре года превышают 400 миллионов фунтов.

Отмечается, что мажоритарный акционер «ирисок» Фархад Мошири вложил 70 миллионов фунтов из своих личных средств на поддержку клуба. Всего с момента покупки он инвестировал более 700 миллионов фунтов.

Считается, что личные инвестиции Мошири с момента покупки «Эвертона» превышают 700 миллионов фунтов.

За последний финансовый год «Эвертон» понес убытки в размере 44,7 млн фунтов.

Отмечается, что убытки не должны превышать 105 миллионов фунтов за три года. Из-за этого клуб может быть наказан.

Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Медведев огорчил звезду Голливуда. Россиянин побил личный рекорд в Майами
В офисе Зеленского раскритиковали предложение Лукашенко о перемирии на Украине
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочной продукции из Армении
Экс-советник Кучмы раскрыл направление отступления ВСУ при потере Артемовска
Си Цзиньпин призвал Азию противостоять гегемонии и запугиванию
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» может купить Ляпорта за 30 миллионов евро

«Тоттенхэм» объявил об уходе Фабио Паратичи с поста спортивного директора