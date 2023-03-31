Убытки «Эвертона» за последние 4 года превысили 454,43 миллиона евро, клуб может быть наказан



«Эвертон» может попасть под санкции Премьер-лиги после публикации отчетов. Убытки клуба за последние четыре года превышают 400 миллионов фунтов.

Отмечается, что мажоритарный акционер «ирисок» Фархад Мошири вложил 70 миллионов фунтов из своих личных средств на поддержку клуба. Всего с момента покупки он инвестировал более 700 миллионов фунтов.

Считается, что личные инвестиции Мошири с момента покупки «Эвертона» превышают 700 миллионов фунтов.

За последний финансовый год «Эвертон» понес убытки в размере 44,7 млн фунтов.

Отмечается, что убытки не должны превышать 105 миллионов фунтов за три года. Из-за этого клуб может быть наказан.