Руни: «Я думаю, что Райс должен стать лидером «Арсенала»

Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал подписание «Арсеналом» полузащитника Деклана Райса.

«Я думаю, что он должен стать лидером команды, действительно. Я видел, как Фрэнк Лэмпард сказал, что, по его мнению, Деклан мог бы стать капитаном «Челси» на ближайшие 10 лет, если бы перешел туда. Я думаю, что он сможет сделать это в «Арсенале», у него такой характер, и я верю, что он будет большим игроком для «Арсенала», — приводит слова Руни Sky Sports.

15 июля «Арсенал» объявил о переходе Райса из «Вест Хэма». Сообщалось, что сумма трансфера 24-летнего игрока стала рекордной для английского футбола.