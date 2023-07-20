Уокер сообщил Гвардиоле о своем решении перейти в «Баварию»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер летом удйет из клуба.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, 33-летний игрок оповестил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу о своем решении перейти в «Баварию». Пока никаких договоренностей между клубами нет. Первое предложение «Баварии» последует в ближайшее время.

По данным источника, личные условия контракта уже согласованы. Уокер подпишет соглашение с немецким клубом до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Защитник играет в «Сити» с 2017 года. С командой он 5 раз выиграл чемпионат Англии, 2 раза — Кубок и Суперкубок страны, 4 раза — Кубок лиги и один раз Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.