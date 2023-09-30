PGMOL: гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» был отменен ошибочно

Компания Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за работу арбитров в матчах АПЛ, признала судейскую ошибку в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) в 7-м туре.

Арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев — Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда.

«ПГМОЛ признает, что в первом тайме матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» произошла существенная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда официальными лицами матча на поле. Это явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был бы засчитан после вмешательства ВАР. Однако ВАР не вмешались. ПГМОЛ проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», — сказано в заявлении.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа раскритиковал судейство после окончания встречи. «Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте.