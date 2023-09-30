Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:38

PGMOL: гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» был отменен ошибочно

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Фото Reuters
Telegram Дзен

Компания Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за работу арбитров в матчах АПЛ, признала судейскую ошибку в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) в 7-м туре.

Арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев — Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда.

«ПГМОЛ признает, что в первом тайме матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» произошла существенная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда официальными лицами матча на поле. Это явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был бы засчитан после вмешательства ВАР. Однако ВАР не вмешались. ПГМОЛ проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», — сказано в заявлении.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа раскритиковал судейство после окончания встречи. «Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
Биография Сауля Альвареса: история мексиканского рекордсмена
В Москве прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк — о поражении от «Тоттенхэма»: «Пропустить гол на последних минутах — это жестоко»

Постекоглу: «Незасчитанный гол Диаса? Это не мое решение, это решение судей»