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15 мая, 13:59

В «Челси» жалеют об увольнении Тухеля

Виктория Кравченко
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В «Челси» жалеют о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку, пишет Daily Mail.

По данным источника, новые владельцы клуба не хотели продолжать сотрудничать с Тухелем, однако на данный момент в «Челси» понимают, что зря его уволили.

В лондонском клубе считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.

После ухода Тухеля Грэм Поттер возглавил «Челси». Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/23 тренировать «синих» будет Фрэнк Лэмпард.

ФК Челси
Томас Тухель
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