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15 мая, 08:13

Виейра прокомментировал поражение «Арсенала» от «Брайтона»

Виктория Кравченко
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Экс-капитан «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал поражение команды от «Брайтона» (0:3) в матче АПЛ.

«Арсенал» в любом случае сделал шаг вперед в этом сезоне. Вряд ли кто-то бы поверил год назад, что «Арсенал» будет создавать проблемы «Манчестер Сити» до самого конца сезона. Сегодняшнее поражение — это больше, чем поражение. Они должны использовать его для того, чтобы понять, что пошло не так, чего не хватило. Последние матчи они проводили при совсем ином давлении, ведь от них ждали победы", — цитирует слова Виейра BBC Sport.

«Арсенал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 81 очко. Из-за этого поражения команда усложнила себе задачу стать чемпионом Англии.

Первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити», опережающий лондонцев на 4 очка.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Патрик Виейра
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