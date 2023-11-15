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Судейство

Сегодня, 16:22

В футболе могут ввести 10-минутные удаления за несогласие с решениями арбитра

Игнат Заздравин
Корреспондент
Полузащитник «Брайтона» Махмуд Дауд спорит с арбитром.
Фото Reuters
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения 10-минутных удалений за активное выражение несогласия с решением арбитра, сообщает The Times.

С 2019 года в английском любительском и юношеском футболе существует правило, согласно которому игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр посчитает его действия проявлением несогласия с его решением.

По информации источника, правление IFAB готово рассмотреть вопрос введения этого правила в профеесиональном футболе. Обсудить эту тему планируют на собрании организации, которое состоится через две недели.

Кроме того, существует вероятность, что IFAB разрешит обращаться к арбитрам только капитанам команд. Такое правило существует в регби.

Футбол
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