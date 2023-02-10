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Сегодня, 06:34

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что Кейна не продадут в клуб из АПЛ — манкунианцы ищут другого форварда

Руслан Минаев
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В «Манчестер Юнайтед» уверены, что нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна не продадут в клуб из АПЛ, сообщает Sky Sports.

Руководство «манкунианцев» также считают, что и 29-летний форвард вряд ли захочет уходить из «шпор», поэтому следят за более молодыми игроками. Среди них — Виктор Осимхен из «Наполи», Гонсалу Рамуш из «Бенфики», Мохаммед Кудус из «Аякса» и Беньямин Шешко из «Зальцбурга».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне на его счету 30 матчей за клуб во всех турнирах, 19 голов и 3 результативные передачи.

Виктор Осимхен
Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Гонсалу Рамуш
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