Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:50

В пользу «Ливерпуля» назначен «левый» пенальти. Диогу Жота обманул судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
Эпизод матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
Эпизод матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
1/3
Telegram Дзен

На 84-й минуте матча 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (4:2) судейская бригада во главе с Антони Тэйлором допустила серьезную ошибку: в ворота гостей был назначен 11-метровый удар.

В том моменте вратарь Мартин Дубравка пытался в падении дотянуться до мяча рукой и остановить проход Диогу Жоты. Если голкипер и коснулся локтем ноги соперника, то контакт получился минимальным. После этого португалец сделал еще два шага, решил упасть, оказался на газоне и заработал пенальти.

Мохамед Салах его реализовал и фактически снял вопросы о победителе матча.

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
Россиянин Бетербиев проведет бой против британца Смита в начале 2024 года
Главные спортивные события 2024 года
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 24
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл»