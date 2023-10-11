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Сегодня, 16:25

В «Вест Хэме» заявили, что хотели бы видеть Азара в команде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ассистент главного тренера «Вест Хэма» Кевин Нолан прокомментировал завершение карьеры экс-полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

«Да, Азар бы играл у нас в «Вест Хэме». Я уверен, что, если бы он захотел прийти и попробовать свои силы у нас, мы были бы готовы. Я не знаю о мнении главного тренера [Дэвида Мойеса], но я бы определенно хотел поработать с ним.

Азар провел несколько великолепных лет в АПЛ, забил несколько лучших мячей. Печально, что в 32 года он решил уйти, потому что я верю, что игрок его класса мог бы играть на высшем уровне еще много лет. Не удивлюсь, если ситуация изменится в ближайшие полгода-год», – цитирует Нолана TalkSport.

Эден Азар объявил о завершении карьеры 10 октября. Его последним клубом стал «Реал», который 32-летний бельгиец покинул этим летом. До этого Азар выступал за «Челси» и «Лилль».

Эден Азар
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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