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Сегодня, 09:55

Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, что думает о шансах команды выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

«Мы надеемся, что у нас получится. У нас молодая и мастеровитая команда. Нам нужно немного удачи, отсутствие травм и стабильность в результатах. Пока у нас дела идут хорошо в этом сезоне, но сейчас только ноябрь, поэтому рано делать выводы», — цитирует нидерландца Manchester Evening News.

После 12 туров АПЛ команда занимает второе место в таблице, отставая от лидера на одно очко.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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