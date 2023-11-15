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Сегодня, 09:42

Холанн — о ничьей с «Челси»: «В следующий раз нам нужно забить пять голов»

Виктория Кравченко
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал ничейный результат против «Челси» в рамках 12-го тура чемпионата Англии — 4:4. Норвежец оформил в этом матче дубль.

«Мы провели тяжелый поединок, но мне понравилось. Зачастую, когда забиваешь четыре гола, то побеждаешь. Но не в этот раз. У нас были шансы вырвать победу, однако не получилось. Нужно продолжать работать. В следующий раз нам нужно забить пять мячей», — цитирует игрока Goal.com.

После 12 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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