Ван Дрейк: «Де Брейне в «Ливерпуле» стал бы сенсацией»

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своем самом неудобном сопернике.
«Оливье Жиру был нападающим, с которым я боролся больше всего. Я всегда чувствовал, что держу ситуацию под контролем, но каким-то образом ему всегда удавалось забить нам гол», — приводит Sport Bild слова ван Дейка.
Также он поделился мнением о том, с кем из футболистов больше всего хотел бы сыграть в одной команде.
«Тот, с кем я никогда раньше не играл, но кого я хотел бы видеть в «Ливерпуле», — это Кевин де Брейне. Если бы он играл в «Ливерпуле», мы бы продвинулись еще дальше, чем были. Он превосходен, хорошо владеет мячом, оказывает большое давление, забивает много голов и обладает всеми атрибутами современного полузащитника и футболиста в целом. Де Брейне в «Ливерпуле» стал бы сенсацией», — добавил 31-летний защитник.
Жиру выступал за «Арсенал» и «Челси». С 2021 год он является игроком «Милана», с которым стал чемпионом Италии в сезоне 2021/22.
Де Брейне с 2015 года играет за «Манчестер Сити», в составе которого становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, финалистом Лиги чемпионов.
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