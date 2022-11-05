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Сегодня, 15:42

«Манчестер Юнайтед не собирается продавать ван де Бека

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед не собирается продавать полузащитника Донни ван де Бека. При этом клуб готов отпустить футболиста зимой в аренду, сообщает The Athletic.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока, но готов на полсезона отдать его в другой клуб, где хавбек мог бы получать стабильное игровое время.

Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».

В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел на поле в обшей сложности 88 минут в пяти разных матчах. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Донни ван де Бек
ФК Манчестер Юнайтед
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