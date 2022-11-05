«Манчестер Юнайтед не собирается продавать ван де Бека

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«Манчестер Юнайтед не собирается продавать полузащитника Донни ван де Бека. При этом клуб готов отпустить футболиста зимой в аренду, сообщает The Athletic.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассчитывает на игрока, но готов на полсезона отдать его в другой клуб, где хавбек мог бы получать стабильное игровое время.
Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».
В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел на поле в обшей сложности 88 минут в пяти разных матчах. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.
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