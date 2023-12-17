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Сегодня, 22:29

Ван Дейк — о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах»

Алина Савинова
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что команда расстроена ничьей в матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Победить пыталась только одна команда. Иногда нам не хватало правильного решения. Мы продолжим идти вперед, но это итог игры расстроил, потому что мы были лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного очка, а мы разочарованы тем, что получили один балл. Очевидно, что соперник находится не в лучшей ситуации, но мы должны были победить в этом матче», — цитирует ван Дейка BBC.

«Ливерпуль» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Манчестер Юнайтед» 28 очков и седьмая строчка.

В следующем туре красные на своем поле примут «Арсенал», а «МЮ» на выезде сыграет с «Вест Хэмом».

 

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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