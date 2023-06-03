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Сегодня, 09:01

Вегхорст: «Я приберег гол на финал с «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст поделился ожиданиями от матча финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Я знаю, что способен забивать, просто приберег гол на финал Кубка. Надеюсь, «МЮ» сможет одержать победу в субботу. Хочу запечатлеть в памяти приятные моменты», — приводит слова Вегхорста пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 30-летний нидерландец сыграл за английский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Финал Кубка Англии пройдет сегодня, 3 июня, начало — 17.00 мск.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
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