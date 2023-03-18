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Сегодня, 09:31

Венгер: «Все хотят создать новых Мбаппе и Месси, но важнее дать шанс каждому ребенку в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что талантливые дети, мечтающие заниматься футболом, должны получить хорошее образование.

«Общество несет ответственность за то, чтобы каждый талантливый ребенок имел шанс получить футбольное образование. Конечно, мы все хотим создать новых Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, но самое главное — дать шанс каждому ребенку в мире», — приводит слова Венгера официальные соцсети ФИФА.

73-летний француз на данный момент занимает должность руководителя отдела по глобальному развитию футбола ФИФА.

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Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
Арсен Венгер
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