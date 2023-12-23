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Сегодня, 14:00

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Бесплатная трансляция матча АПЛ «Вест Хэм» — «МЮ» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Юнайтед».
Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» в гостях встретится с «Вест Хэмом» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

В предыдущем матче чемпионата Англии «МЮ» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 0:0, а «Вест Хэм» дома разгромил «Вулверхэмптон» — 3:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, набрав 28 очков за 17 матчей. «Вест Хэм» идет на девятой строчке, имея в своем активе 27 очков.

Последнее очное противостояние между сегодняшними соперниками завершилось победой «Вест Хэма» — 1:0.

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Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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