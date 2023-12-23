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Сегодня, 11:34

Тен Хаг: «Я верю, что Хойлунд и Рэшфорд способны забивать много голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре нападающих Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хойлунда.

«Я твердо верю, что Хойлунд и Рэшфорд способны забивать много голов. Рэшфорд, который в прошлом году работал под моим руководством, доказал, что может забить много голов, когда он в лучшей форме. Я уверен, что он сделает это», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. На счету Хойлунда 5 голов в 21 игре, при этом все мячи были забиты в Лиге чемпионов.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
Эрик тен Хаг
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