Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:26

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму», Пакета сделал две голевые передачи

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму» в АПЛ
Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Вест Хэму» в матче 18-го тура АПЛ — 0:2.

Счет на 72-й минуте открыл Джаррод Боуэн. Шесть минут спустя преимущество лондонцев удвоил Мохаммед Кудус. Лукас Пакета отдал две голевые передачи.

«Вест Хэм» (30 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28) опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре манкунианцы на своем поле примут «Астон Виллу». Игра пройдет 26 декабря. «Вест Хэм» на два дня позже на выезде сыграет с «Арсеналом».

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
23 дек, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Манчестер Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
14
Читайте также
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Власти Нидерландов не пускают российских велогонщиков на чемпионат Европы
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Чемпион Европы среди юниоров по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Артета рассказал о настрое «Арсенала» на матч с «Ливерпулем»