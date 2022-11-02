Вильфрид Заа может уйти из «Кристал Пэлас» свободным агентом следующим летом

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может покинуть команду следующим летом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, переговоры между клубом и 29-летним ивуарийцем по новому контракту на данный момент не продвигаются.

Соглашение Заа с «орлами» действует до конца июня 2023 года, он может вести переговоры с другими командами с начала следующего года. В услугах футболиста заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2022/23 Заа забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Кристал Пэлас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 38 миллионов евро.