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Сегодня, 16:36

Вильфрид Заа может уйти из «Кристал Пэлас» свободным агентом следующим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может покинуть команду следующим летом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, переговоры между клубом и 29-летним ивуарийцем по новому контракту на данный момент не продвигаются.

Соглашение Заа с «орлами» действует до конца июня 2023 года, он может вести переговоры с другими командами с начала следующего года. В услугах футболиста заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2022/23 Заа забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Кристал Пэлас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 38 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Вильфрид Заа
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ФК Кристал Пэлас
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