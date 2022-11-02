«Ливерпуль» готов предложить 100 миллионов евро за Беллингема

«Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов евро за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщил Sport Bild.

19-летний хавбек является основной целью «красных» на трансферном рынке, однако издание сомневается, что клуб сможет заплатить 150 миллионов евро — сумму, за которую немецкий клуб готов расстаться с футболистом.

Также в числе претендентов на Беллингема находятся «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал» — остальные клубы, такие как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» выбыли из борьбы за футболиста по разным причинам.

В текущем сезоне англичанин сыграл 19 матчей за «Боруссию», забил девять голов и оформил две голевые передачи.