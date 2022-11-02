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Сегодня, 16:42

«Ливерпуль» готов предложить 100 миллионов евро за Беллингема

Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов евро за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщил Sport Bild.

19-летний хавбек является основной целью «красных» на трансферном рынке, однако издание сомневается, что клуб сможет заплатить 150 миллионов евро — сумму, за которую немецкий клуб готов расстаться с футболистом.

Также в числе претендентов на Беллингема находятся «Манчестер Сити», «Челси» и «Реал» — остальные клубы, такие как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» выбыли из борьбы за футболиста по разным причинам.

В текущем сезоне англичанин сыграл 19 матчей за «Боруссию», забил девять голов и оформил две голевые передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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