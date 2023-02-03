Виллиан объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Челси»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал, почему решил не праздновать гол в ворота «Челси».

«Не отпраздновал гол в ворота «Челси», так как очень уважаю фанатов. Я провел в этом клубе 7 лет. Команда дала мне очень многое как в футбольном плане, так и в жизни в целом», — цитирует Виллиана Absolute Chelsea.

Бразилец играл за лондонцев с 2013 по 2020 год и выиграл в клубе два чемпионских титула Английской премьер-лиги.

Сегодня, 3 февраля, «Челси» сыграет с «Фулхэмом» в матче чемпионата Англии. Начало — в 23.00 мск.