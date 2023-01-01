Вратарь сборной Марокко попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Вратарь сборной Марокко и «Севильи» Яссин Буну попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает TMW.

«Красные дьяволы» рассматривают Буну в качестве замены испанцу Давиду де Хеа, контракт которого истекает летом 2023 года. Главным конкурентом манкунианцев в борьбе за Буну считается мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что «Севилья» готова отпустить своего голкипера, но только за сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Контракт марокканца с «Севильей» рассчитан до лета 2025 года.

Буну на ЧМ-2022 сыграл за сборную Марокко 6 матчей, в которых пропустил 5 голов. Три встречи 31-летний голкипер отстоял на ноль.