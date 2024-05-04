«Штутгарт» обыграл «Баварию» и сократил отставание от мюнхенцев до двух очков

«Бавария» на выезде уступила «Штутгарту» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 1:2. Счет на 29-й минуте открыл защитник хозяев Леонидас Стергиу. На 37-й минуте мюнхенцы отыгрались благодаря голу Харри Кейна с пенальти. Победу «Штутгарту» принес гол Чон Ун Ена. Кореец отличился на 83-й минуте. Окончательный счет в концовке установил Силас Катомпа Мвумпа. «Бавария» (69 очков) остается на втором месте в бундеслиге. «Штутгарт» (67) сократил отставание от мюнхенцев и занимает третье место в турнирной таблице.