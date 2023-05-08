«Вулверхэмптон» продлит контракт с форвардом Диего Костой

Нападающий «Вулверхэмптона» Диего Коста получит новый контракт и останется в АПЛ еще на один сезон, сообщает Sky Sports.

По информации издания, главный тренер команды Хулен Лопетеги обратился с запросом к руководству о продлении. Сообщается, что форвард также настроен остаться в клубе.

Коста является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Вулверхэмптона». Его соглашение действует июня 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний Коста сыграл 22 матча за «волков» и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.