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Сегодня, 16:23

«Вулверхэмптон» продлит контракт с форвардом Диего Костой

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Вулверхэмптона» Диего Коста получит новый контракт и останется в АПЛ еще на один сезон, сообщает Sky Sports.

По информации издания, главный тренер команды Хулен Лопетеги обратился с запросом к руководству о продлении. Сообщается, что форвард также настроен остаться в клубе.

Коста является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Вулверхэмптона». Его соглашение действует июня 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний Коста сыграл 22 матча за «волков» и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.

Диего Коста
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