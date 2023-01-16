«Вулверхэмптон» согласовал трансфер 21-летнего полузащитника «Фламенго» Гомеса

«Вулверхэмптон» согласовал покупку полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб заплатит 17 миллионов евро за 21-летнего бразильца, также «Фламенго» получит процент с последующей продажи футболиста. Ожидается, что в понедельник игрок пройдет медицинское обследование для завершения сделки.

Гомес — воспитанник «Фламенго», он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 117 матчах за команду. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Бразилии, а также выигрывал Кубок Либертадорес.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.