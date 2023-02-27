Вегхорст: «Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст поделился впечатлениями от победы команды над «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги (2:0).

«Мы должны наслаждаться этим, праздновать победу, но, с другой стороны, мы продолжаем идти вперед, мы жаждем большего. В команде ощущается победный менталитет, это можно увидеть и на поле — ребята всегда там выкладываются. У нас сплоченный коллектив.

Приятно что-то выиграть. Для меня это первый раз, когда я выиграл трофей, а для клуба это было довольно давно, так что это прекрасное чувство. Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали. Теперь мы можем насладиться этим и увидеть атмосферу. Это был особенный финал», — приводит официальный сайт клуба слова Вегхорста.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.