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Сегодня, 14:17

Нападающий Альварес может уйти из «Манчестер Сити» летом в аренду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может уйти из клуба летом 2023 года.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, 23-летний футболист пока не согласился продлить контракт с «Сити». Срок нынешнего соглашения рассчитан до 2027 года. Не исключено, что Альварес захочет уйти в аренду летом, если его игровое время не увеличится.

За «Манчестер Сити» Альварес выступает с лета 2022 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативных паса.

Источник: Журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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