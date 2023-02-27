Нападающий Альварес может уйти из «Манчестер Сити» летом в аренду

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может уйти из клуба летом 2023 года.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, 23-летний футболист пока не согласился продлить контракт с «Сити». Срок нынешнего соглашения рассчитан до 2027 года. Не исключено, что Альварес захочет уйти в аренду летом, если его игровое время не увеличится.

За «Манчестер Сити» Альварес выступает с лета 2022 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативных паса.