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Ярошик: «Моуринью за пять минут успевал рассказать, как играть с «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Челси» Иржи Ярошик рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с тренером Жозе Моуринью.

«Челси» был его первым серьезным тренерским опытом за пределами Португалии. Да, мы помним, что он был переводчиком в «Барселоне», но Англия была для него чужой. У Жозе были достаточно простые тренировки, но он сумасшедший мотиватор. Ему не требовалось учить игре в футбол условных Макелеле или Дрогба. Игры шли через каждые три дня. Играем с «Манчестер Юнайтед», он за пять минут успевает рассказать, как в защите сыграть, что делать в нападении и как стандарты исполнять. Это большая разница после ЦСКА, потому что с Газзаевым пришлось бы сидеть час. И от этого можно было сойти с ума», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Ярошик играл за «Челси» с 2005 по 2006 год. В составе лондонского клуба он провел 20 матчей и стал чемпионом АПЛ. Также полузащитник выступал за «Спарту», ЦСКА, «Селтик», «Крылья Советов», «Алавес» и другие команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-mourinyu-za-pyat-minut-uspeval-rasskazat-kak-igrat-s-myu-s-gazzaevym-prishlos-by-sidet-chas-249898/
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Челси
Жозе Моуринью
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