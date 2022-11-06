Юнус Муса не против возвращения в «Арсенал»

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Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса признался, что он не против вернуться в бывший клуб «Арсенал».
19-летний футболист является воспитанником лондонского клуба. Летом 2019 года он отказался подписывать контракт с «Арсеналом» и заключил соглашение с испанским клубом.
«Никогда не знаешь, что будет дальше. Я прекрасно провел время в «Арсенале», развиваясь там, у меня до сих пор там друзья, тренеры были замечательные, да и вообще быть игроком «Арсенала» — это здорово. Мне нравилось играть за «Арсенал». Я ничего не имею против клуба, и если однажды окажется, что пришло время вернуться, значит, я это сделаю. На данный момент я очень счастлив в «Валенсии», — приводит слова Мусы Goal.
В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Валенсию» 9 матчей в ла лиге и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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Основные источники исследования