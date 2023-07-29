Клопп удивлен уходом Хендерсона: «Он знал, что «Ливерпуль» хочет его сохранить»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что был удивлен решением капитана клуба Джордана Хендерсона перейти в «Аль-Иттифак».

33-летний англичанин подписал с саудовским клубом трехлетний контракт.

«Конечно я был удивлен. Мы работали вместе восемь лет. Он знал, что мы хотим его сохранить, но мы не собирались препятствовать его решению уйти. Джордану будет нас не хватать, а нам будет не хватать его», — цитирует Клоппа Daily Mail.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.