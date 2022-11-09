Защитник «Челси» Джеймс пропустит ЧМ-2022

Защитник «Челси» Рис Джеймс подтвердил, что не едет на чемпионат мира-2022 в Катаре в составе сборной Англии. По сообщению The Sun, главный тренер англичан Гарет Саутгейт лично позвонил Джеймсу и сообщил о своем решении.

22-летний защитник получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0), который прошел 11 октября.

«Я опустошен. В минуту, когда я травмировал свое колено, я понял, что мое участие на чемпионате мира будет под вопросом, но я всегда чувствовал, что это возможно. Я никогда не думал, что можно трудиться так упорно, как это делал я. Я хотел обеспечить себе лучшие шансы отправиться туда, и я искренне верил, что могу быть полезным команде. Я осознаю, что это было риском и для меня, и для команды, хотя лично я был готов на него пойти. Удачи парням. Я скоро вернусь. Берегите себя и любите друг друга», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Джеймс провел 13 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом. Первый матч англичане проведут 21 ноября против сборной Ирана (начало в 16.00 мск).