«Арсенал» проиграл «Брайтону» в Кубке английской лиги

«Брайтон» на выезде переиграл «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

На 20-й минуте форвард «канониров» Эдди Нкетиа открыл счет. В середине тайма Дэнни Уэлбек реализовал пенальти и вернул равновесие.

После перерыва Каору Митома и Тарик Лэмпти забили по голу и принесли гостям победу.