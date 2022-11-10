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10 ноября, 00:41

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в Кубке английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
9 ноября. «Арсенал» — «Брайтон» — 1:3.
Фото Global Look Press
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«Брайтон» на выезде переиграл «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

На 20-й минуте форвард «канониров» Эдди Нкетиа открыл счет. В середине тайма Дэнни Уэлбек реализовал пенальти и вернул равновесие.

После перерыва Каору Митома и Тарик Лэмпти забили по голу и принесли гостям победу.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
09 нояб, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:3
Брайтон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Футбол
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