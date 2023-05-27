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27 мая, 23:02

Защитник Йерри Мина сообщил, что покинет «Эвертон»

Мария Гусева
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Защитник «Эвертона» Йерри Мина в социальной сети сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«В это воскресенье я сыграю свой последний матч за «Эвертон». Пришло время прощаться... Я хочу сказать спасибо за вашу поддержку и любовь, для меня было привилегией и честью носить эту футболку и представлять «Эвертон», — сказал Мина.

Защитник выступает за «Эвертон» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего колумбийца в 12 миллионов евро.

Мина провел за «Эвертон» 98 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Йерри Мина
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