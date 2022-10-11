Защитники «Ливерпуля» Матип и Александр-Арнолд выбыли на 2 недели

Защитники «Ливерпуля» Жоэль Матип и Трент Александр-Арнолд пропустят 2 недели, сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.

И у Матипа, и у Александр-Арнолда — травмы голеностопов.

В понедельник, 10 октября, стало известно, что форвард мерсисайдцев Луис Диас выбыл на 2 месяца из-за травмы колена.