Жереми Доку поделился мыслями о своих скоростных данных

Сегодня, 09:04
Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал, что думает о своих скоростных данных.
«Я бы не сказал, что бег на 100 м — это моя сильная сторона. Полагаю, во время матчей я совершаю не так много рывков, и это, вероятно, то, над чем мне стоит поработать», — цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» игрока.
В этом сезоне футболист отметился 1 голом в 6 матчах АПЛ.
Несмотря на поражение, «Манчестер Сити» с 18 очками продолжает лидировать в АПЛ. В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Арсеналом». Встреча пройдет 8 октября.