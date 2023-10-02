Жереми Доку поделился мыслями о своих скоростных данных

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал, что думает о своих скоростных данных.

«Я бы не сказал, что бег на 100 м — это моя сильная сторона. Полагаю, во время матчей я совершаю не так много рывков, и это, вероятно, то, над чем мне стоит поработать», — цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» игрока.

В этом сезоне футболист отметился 1 голом в 6 матчах АПЛ.