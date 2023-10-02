Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:00

«Фулхэм» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Видеотрансляция матча АПЛ «Фулхэм» — «Челси» начнется в 22.00 мск 2 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Фулхэм» на своем поле в Лондоне сыграет с «Челси» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу 2 октября, в понедельник.

Встреча пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж», начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в матч-центре сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Фулхэм» — «Челси» можно в социальной сети «ВКонтакте».

Коллектив тренера Маурисио Почеттино располагается на 15-й строчке с пятью очками в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» специалиста Марку Силвы занимает 12-е место с 8 баллами.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
0
Читайте также
«Динамо» анонсировало кубковый матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat
Одноразовые кроссовки для марафонцев привели в бешенство эко-активистов
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг подтвердил, что Мартинесу предстоит перенести операцию