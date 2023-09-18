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Сегодня, 14:42

Жереми Доку: «Игроки «Манчестер Сити» в жизни еще лучше, чем по телевизору»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку рассказал об адаптации в команде и оценил игру одноклубников.

«Я продолжаю учиться – на каждой тренировке и в каждом матче. Я понял, что нужно быть спокойным. Главное – не терять мяч – я все еще могу улучшить этот компонент. Речь идет о спокойствии с мячом и уверенности в себе, и я хочу продолжать совершенствоваться в этом.

Это удовольствие [играть с новыми товарищами по команде]. Конечно, мне нравится играть с ними. По телевизору они очень хороши, но в реальной жизни они еще лучше», – приводит слова Доку Goal.

21-летний бельгиец в летнее трансферное окно перешел в «Манчестер Сити» из «Ренна» за 60 миллионов евро. Доку забил свой дебютный гол за «горожан» в матче против «Вест Хэма» (3:1) в 5-м туре АПЛ.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 0 : 0
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 0 : 1
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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