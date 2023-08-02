Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

2 августа, 23:18

Жезус не сыграет против «Сити» в матче за Суперкубок Англии и пропустит несколько недель из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус пропустит начало сезона АПЛ из-за травмы колена. Главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что игрок перенес операцию.

«К сожалению, сегодня утром ему была проведена небольшая процедура. У Жезуса был некоторый дискомфорт в колене, который вызвал у него некоторые проблемы, поэтому он был вынужден пойти на операцию. Он выбыл на несколько недель», приводит слова Артеты Football.London.

Получается, что 26-летний игрок не сыграет в матче против «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии, который пройдет 6 августа.

Первый матч «Арсенала» в АПЛ состоится 12 августа против «Ноттингем Форест».

Источник: Football.London
Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» продал вратаря Бишопа «Сандерленду»