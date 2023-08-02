Жезус не сыграет против «Сити» в матче за Суперкубок Англии и пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус пропустит начало сезона АПЛ из-за травмы колена. Главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что игрок перенес операцию.

«К сожалению, сегодня утром ему была проведена небольшая процедура. У Жезуса был некоторый дискомфорт в колене, который вызвал у него некоторые проблемы, поэтому он был вынужден пойти на операцию. Он выбыл на несколько недель», приводит слова Артеты Football.London.

Получается, что 26-летний игрок не сыграет в матче против «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии, который пройдет 6 августа.

Первый матч «Арсенала» в АПЛ состоится 12 августа против «Ноттингем Форест».