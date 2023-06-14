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Сегодня, 11:18

Жоау Феликс открыт для перехода в клуб АПЛ этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, который провел минувший сезон в аренде в «Челси», открыт для перехода в другой клуб АПЛ этим летом.

Как сообщает Marca, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не был заинтересован в сохранении 23-летнего игрока, поэтому португалец ищет новый клуб, и он открыт для повторного перехода в АПЛ.

Феликс готов снизить свои требования, а такие клубы, как «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» являются потенциальными кандидатами.

Форвард в сезоне-2022/23 сыграл за «Челси» 20 матчей и забил 4 гола.

Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» за 127 миллионов евро.

Источник: Мarca
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
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