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Сегодня, 18:37

Канселу: «Бернарду Силва стал моим лучшим другом в «Сити». Я скучаю по нему сильнее всего»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Жоау Канселу рассказал, по какому игроку из «Манчестер Сити» он скучает больше всего.

«В «Манчестер Сити» я создал вторую семью. Бернарду Силва стал одним из моих лучших друзей. Он человек, по которому я скучаю сильнее всего. Он был моим психологом. Когда что-то складывалось не так, он был тем, с кем можно было поговорить. Даже на поле у нас была отличная связь, когда мы играли на одном фланге. Бернарду — человек, которого я возьму с собой на всю оставшуюся жизнь», — сказал Канселу O'Jogo.

Португальский защитник выступает за «Баварию» на правах аренды до конца сезона. У немецкой команды есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Бернарду Силва
Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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