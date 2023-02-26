Канселу: «Бернарду Силва стал моим лучшим другом в «Сити». Я скучаю по нему сильнее всего»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу рассказал, по какому игроку из «Манчестер Сити» он скучает больше всего.

«В «Манчестер Сити» я создал вторую семью. Бернарду Силва стал одним из моих лучших друзей. Он человек, по которому я скучаю сильнее всего. Он был моим психологом. Когда что-то складывалось не так, он был тем, с кем можно было поговорить. Даже на поле у нас была отличная связь, когда мы играли на одном фланге. Бернарду — человек, которого я возьму с собой на всю оставшуюся жизнь», — сказал Канселу O'Jogo.

Португальский защитник выступает за «Баварию» на правах аренды до конца сезона. У немецкой команды есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.