Жоржиньо: «Я поговорил с «Челси» и узнал, что больше не являюсь частью их планов»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо объяснил, почему настоял на уходе из «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Я поговорил с «Челси» и узнал, что больше не являюсь частью их планов. Я хотел развивать свою карьеру, а проект «Арсенала» подходит мне.

Здесь молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит для моих характеристик. Я изучил каждый сценарий и принял решение. Артета позвонил мне, и все случилось очень быстро — мы согласовали сделку менее чем за 48 часов.

Порой ты должен смириться, что тебе больше нет места в проекте и что некоторые вещи заканчиваются», — цитирует Жоржиньо Daily Mail.

По оценке британских СМИ, сумма сделки составила 12 миллионов фунтов стерлингов.