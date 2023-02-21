0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:15

Жоржиньо: «Я поговорил с «Челси» и узнал, что больше не являюсь частью их планов»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо объяснил, почему настоял на уходе из «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Я поговорил с «Челси» и узнал, что больше не являюсь частью их планов. Я хотел развивать свою карьеру, а проект «Арсенала» подходит мне.

Здесь молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит для моих характеристик. Я изучил каждый сценарий и принял решение. Артета позвонил мне, и все случилось очень быстро — мы согласовали сделку менее чем за 48 часов.

Порой ты должен смириться, что тебе больше нет места в проекте и что некоторые вещи заканчиваются», — цитирует Жоржиньо Daily Mail.

По оценке британских СМИ, сумма сделки составила 12 миллионов фунтов стерлингов.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вернер: «Тухель предпочел мне футболиста за 113 миллионов евро. Лукаку не мог не играть»

«Челси» готов продать Пулишича за 35 миллионов фунтов стерлингов