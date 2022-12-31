Жоржиньо все еще рассматривает вариант с переходом в «Наполи»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо пока не может договориться о продлении контракта с лондонским клубом, сообщает La Repubblica.

К 31-летнему футболисту все еще сохраняет интерес «Наполи». Сам Жоржиньо также заинтересован в этом варианте.

Ранее сообщалось, что футболист выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Челси», в которых отличился тремя забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.