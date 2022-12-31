Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:11

Жоржиньо все еще рассматривает вариант с переходом в «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Жоржиньо пока не может договориться о продлении контракта с лондонским клубом, сообщает La Repubblica.

К 31-летнему футболисту все еще сохраняет интерес «Наполи». Сам Жоржиньо также заинтересован в этом варианте.

Ранее сообщалось, что футболист выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Челси», в которых отличился тремя забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Наполи
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пеле, Ярцев, Бахарев, Яшина, Райола, Михайлович... Кого из людей из мира футбола не стало в 2022 году
Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони почтил память Пеле перед началом матча с «Вулверхэмптоном»

Гол Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Вулверхэмптоном». Футболист начал матч в запасе из-за нарушения дисциплины