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Сегодня, 09:07

Жота признался, что был счастлив забить гол во втором матче подряд

Виктория Кравченко
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Защитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал свой гол в матче с «Ноттингемом» (3:2) в 32-м туре АПЛ.

«Для нас было очень важно выиграть, после того, как мы сделали это в предыдущей игре. Сложный был матч, но мы этого и ожидали. Соперник дважды отыгрывался. Нам надо прибавить в обороне. Сам я очень счастлив, что снова забил, во втором матче подряд», — цитирует слова Жоты BBC Sport.

«Ливерпуль» набрал 50 очков и находится на седьмой строчке в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» идет на 19-м месте (27).

Диогу Жота
ФК Ливерпуль
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